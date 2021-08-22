13歲的阿德，因升學壓力又遇上疫情，幾乎整天都待在室內，三不五時就藉由吃零食放鬆，體重直直升，近一年半來體重增加將近13公斤，目前身高168公分、體重89公斤、BMI值為31.5，即使每天睡8-10小時還是經常喊累。

經身體檢查發現頸部及腋下有明顯的黑色棘皮症，腹部有肥胖紋；抽血顯示肝臟指數ALT(GPT)上升至81U/L（正常40以下）；超音波呈現嚴重脂肪肝，排除其他可能引起肝炎的因素後，診斷為非酒精性脂肪肝疾病。

●非酒精性脂肪肝疾病 和肥胖息息相關

書田診所小兒科主治醫師戴季珊指出，肥胖是最常見的兒童肝病成因，因過多脂肪堆積於肝臟所造成的慢性肝臟疾病，盛行率約佔整體兒童與青少年族群的7％，或是肥胖兒童的34％ 。脂肪肝疾病依據嚴重程度可分為脂肪肝無肝細胞損傷、脂肪肝合併肝細胞發炎損傷，以及最嚴重的肝硬化。

「肝損傷線索」在症狀方面，大部分罹患非酒精性脂肪肝疾病的孩童為無症狀，少數可能有右上腹痛、非特異性症狀，如腹部不適或容易疲累。

●小時候有脂肪肝 當心長大換肝機會增

戴季珊提到，研究指出，單純脂肪肝之預期壽命與一般正常人無異，但是脂肪肝合併肝細胞發炎損傷者，約有三分之一的病人可能會進展為纖維化或肝硬化，後續也有可能引起肝癌的發生。

因此，當體重過重且有脂肪肝時，應儘早就醫治療，定期追蹤，長期的脂肪肝可能會引起肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至提高未來肝臟衰竭、肝癌、換肝的風險。

●養成良好生活習慣 有效改善脂肪肝

戴季珊進一步表示，治療非酒精性脂肪肝疾病，體重控制是唯一實證的治療方式，主要藉由生活型態改變與飲食控制來達成；研究顯示，生活型態介入與飲食控制持續3至12個月，能有效改善肝功能與脂肪肝嚴重程度。

改變生活型態包括增加體能活動，並養成運動習慣；減少靜態活動，降低看電視或使用3C產品時間；日常生活可增加步行、爬樓梯機會；飲食控制方面，注意營養均衡、攝取適當的食物份量，減少食用高糖、高熱量、油炸食物。