國民黨前黨管會主委劉泰英19日接受媒體訪問稱，台北市市長柯文哲有來找他，他勸柯跟國民黨合作，否則2024總統大選獨立參選，兩黨都不會贏；2024唯有新北市市長侯友宜與柯搭配才有贏面。但港媒分析指出，這將面臨三大殘酷難關。

針對劉泰英接受媒體訪問時拋出2024「侯柯配」議題，香港媒體《中評社》20日評論直言，劉曾跟在故前總統李登輝身邊多年，對國民黨了解非常透徹，其實不只劉認為「唯有侯柯配戰勝民進黨」，民間普遍也有此共識，而這也正考驗著國民黨領導人的胸襟。

評論指出，侯友宜配柯文哲出征的說法不僅是街談巷議，也有大數據供參。首先從政黨版圖來看，任何一個政黨目前都無法抗衡民進黨，而若三黨下去選，絕對是民進黨勝選，這點從2000年大選藍軍分裂，連戰、宋楚瑜雙雙敗給陳水扁可見；再者，國民黨比2000年還「鐵齒」，無論外界環境與民調如何反映，高層都不承認國民黨無法單獨打敗民進黨這件事，國民黨如今談的「改變」，首要便是「能否接受跨黨合作」。

評論分析，近期多項民調顯示，國民黨領先民眾黨的幅度在縮小中，國民黨如今的優勢在地方基礎還不錯，這些多是早年靠地方勢力、派系打下的基礎，可謂「吃老本」。以目前態勢來看，柯文哲決不是反合作的一方，劉泰英此時出來喊話的動機耐人尋味，但「藍白合」目前面臨三大殘酷難關：一，國民黨就如沒落貴族，不願承認時不我予；二，國民黨想當老大，地方勢力也怕資源分出去給民眾黨影響個人選舉；三，藍白整合難度比昔日與親民黨整合更困難，高層也不願去碰這棘手的難題。