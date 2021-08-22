64歲辛女士常感到右腳痠，終日躺也不是、坐也不是，尤其站立時痠楚感劇烈，症狀持續近六年，嘗試各保守治療均不見效，赴骨科檢查發現為腰椎滑脫不穩定合併神經壓迫，經手術治療，術後症狀大幅改善。

●腰椎滑脫2因素最常見 高危險群要注意

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱表示，「腰椎滑脫」為腰椎椎體向腹側或向背側移動，約有10%患者因症狀嚴重，需要手術治療。

腰椎滑脫非單一因素造成，但以椎弓斷裂性（椎骨解離）及退化性滑脫較常見，尤其退化性滑脫好發於50歲以上女性，進而導致脊髓腔空間狹窄，常會有間竭性跛行，走沒幾步路就需要休息才會緩和。

●新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術 神經傷害風險小、恢復快

林琮凱主治醫師指出，腰椎滑脫可能造成腰、腿、臀等部位出現痠、痛、刺、麻等坐骨神經痛症狀，通常會請患者採取保守治療三至六個月，但若經藥物、打針及復健皆不見明顯改善時，就必須評估手術治療的可行性。

「傳統後方椎骨減壓融合手術」術中需要大量撥動脊髓神經作神經減壓，並經脊髓神經旁置放骨融合器，神經損傷風險高，而「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」，大幅減少神經傷害風險；雖然側腹部及背部皆有手術傷口，但因軟組織及骨性結構破壞更少，術後的恢復更快，通常術後隔天即可下床，症狀也能獲得改善。

●術後三個月內須限制活動 這些行為應避免

林琮凱主治醫師提醒，「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」適合有脊椎滑脫或脊椎不穩定的病患，術後脊椎狹窄併神經壓迫也能有所改善。

患者術後三個月內必須限制活動，尤其避免提重物、彎腰或坐矮椅子，避免手術置入物在脊椎骨融合之前有鬆動不穩的情況；

術後三個月經評估則可開始「微活動」，漸漸恢復以往活動程度，例如游泳、慢跑、健身操等，並以正確的姿勢進行，才能讓日常生活恢復正軌。