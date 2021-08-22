《美麗島電子報》最新民調調查台中市長盧秀燕及台中市政府施政表現，盧信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％。國民黨台北市議員羅智強20日在臉書指出，盧秀燕上任以來施政接地氣，一路穩紮穩打，疫情爆發以來則是超前部署，更領先中央政策，便民大獲好評，防疫滴水不漏。

該民調結果指出，盧秀燕信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度高達80.6％，盧與市府團隊施政評價95％，市民至少對「公車雙十」、「老人健保補助和長照」等16項施政的其中一項表示滿意。

對此羅智強在臉書提及，市府所提出的公車雙十、老人健保補助和長照公園綠地和運動中心、iBike公共自行車、市區聯外交通等5項政策，皆獲超過半數台中市民的肯定，自疫情爆發以來，盧秀燕超前部署，首設「疫情前進指揮所」調撥專責人力，直接快速圍堵疫情傳播，更領先中央政策，普設「快篩站」與「疫苗快打站」，便民大獲好評，防疫滴水不漏。

羅智強說，盧秀燕施政獲肯定，各家民調結果都一致，台灣意識形態對立，民眾意見往往兩極，盧獲高滿意度，給政治人物的啟示是認真做事，不噴政治口水，誠心為民，不耍政治權謀，就有可能超越藍綠，贏得民眾一致肯定。