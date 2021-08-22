藝人夏宇童與43歲男友孫協志穩定交往中，兩人現在越愛越大方，先前身體發福被傳出懷孕，近期剛過33歲生日分享喜愛的顏色，沒想到被警告不能穿出門，讓網友懷疑孫協志對於夏宇童的打扮有意見，讓她只好在家拍美照PO社群。

夏宇童日前剛過33歲生日，今（21日）在IG曬出生日禮物，從分享的照片中夏宇童穿著藍色系上衣，以sonny angel遊New York的小公仔遮胸前，並寫下「除了一直喜歡粉紅色和白色之外，最近挺喜歡寶貝藍，或是帶點灰的藍，昨日來的新衣服，就是我喜歡的藍色，But被警告不能穿出門，現在不就是流行這樣剪裁的嗎？Anyway我就是穿來拍拍照，然後....擺回櫃子裡....。」而看到第三張美圖時秒懂為何被限制不能穿出門，當移開小公仔後讓夏宇童內在黑Bra渾圓胸形全看光，胸前整片衣被剪一大塊，也是現在正流行的胸上衣。

夏宇童因一件胸上衣引來粉絲詢問「到底是媽媽還是協志哥？」，而也有人認為「真的不能穿出門 很母湯，在家欣賞就好」、粉絲也好奇問「不能這樣出門，但可以這樣上傳照片？」夏宇童表示「沒說不能拍照啊！抓漏洞」，衣服火辣度讓粉絲留言「這樣也太美了」、「很性感」、「這個穿出去會直接血染整條街上的口罩啊」、「有人看了很火」。

而夏宇童19日生日當天在社群分享心情「其實這一年因為疫情嚴峻，大家都很辛苦，而身為人，我們有著複雜的人性，當經歷各種害怕、難過等等的，負面情緒時，關於那些善良跟愛，則是慢慢的掩蓋這些煩惱，美好的善意，只會越來越濃烈，在我低潮、難受時，我如此幸運，許多愛我的人願意傾聽我、愛我包容我所有的不好。」