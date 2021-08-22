對於美國總統拜登19日接受媒體訪問時指出，「如果事實上有人要入侵或對我們的北約盟邦採取行動，我們將作出回應。日本情況亦然，南韓亦然，台灣亦然。」前外交官劉仕傑建議，大家盡量不要去脈絡化，更不要斷章取義。因為台美關係的發展，最重要的還是基本面。

美國廣播公司（ABC）19日播出拜登專訪，拜登在答問時指出，台、韓及北約的情況與阿富汗截然不同。他說：「我們與這些實體達成了協議，不是基於該島（台灣）或南韓發生內戰，而是基於它們有一個團結政府，事實上，該政府正試圖阻止壞人對他們做壞事。」

「我們作出並遵守了每一個承諾。我們對（北約憲章）第5條（集體防禦條款）作出了神聖承諾，如果事實上有人要入侵或對我們的北約盟邦採取行動，我們將作出回應。日本情況亦然，南韓亦然，台灣亦然。（阿富汗情況）根本不能相提並論。」

前外交官劉仕傑20日在臉書認為，台美關係或台灣的外交，可以有期望，有想像。但如果問他，他還是會建議大家盡量不要去脈絡化，更不要斷章取義。因為台美關係的發展，最重要的還是基本面。

劉仕傑指出，北約及日韓等級的盟友，是紮實的軍事同盟，牽涉到軍費分攤、聯合軍演甚至是駐軍等面向。這些面向，牽涉到的不是只有美國單方的給予，更有台灣這方的付出，這些國際政治背後的脈絡跟衝突都很複雜。

劉仕傑分析，台灣跟美國之間，目前有類似軍事同盟的討論嗎？這些legal foundation/ institutionalized base都沒有的話，怎麼會一下就跳到台灣成為北約等級盟友的層次呢？台美之間當然有軍購及相關的軍事合作，但這些離台美軍事同盟還很遙遠。

劉仕傑引述立場非常親台並曾來台會晤小英總統的美國智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）的說法，也認同上述拜登口誤的說法。

甚至，總統府的回應中，提到了台灣關係法跟六項保證，等於是把台美關係的基調重新拉回基本面。總統府的保守回應，其實已經很委婉地跟大家說：不需要擴大解讀拜登的談話。

因此，劉仕傑建議，大家盡量不要去脈絡化，更不要斷章取義。台美關係的發展，最重要的還是基本面。