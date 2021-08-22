原PO分享好市多鴨胸料理照，吸引不少網友留言大讚CP值超高。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多有不少獨佔產品，加上價格又經常有絕對優勢，因此總能吸引到許多人前往購買，不少商品更引起「喪屍潮」，民眾瘋狂搶購，其中一款鴨胸也引發網友討論，直呼CP值超高，隨便煎都很吃，照片曝光更是讓人口水直下。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片表示「這鴨胸可以啊」，只見照片中的鴨胸煎得金黃酥脆，旁邊再放幾顆大蒜，宛如高級西餐廳料理，文章PO出後吸引不少會員稱讚。

許多網友紛紛貼出自己的鴨胸料理，直呼好吃又便宜。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

不少人看到後留言：「very可以」、「這個超好吃」、「鴨胸我看大家一次都買好幾包的」、「家中必備」、「隨便煎都像高級西餐」、「搭上松露醬更好吃」。

這款好市多鴨胸價格為一公斤289元，一片約250公克，每包重量不一樣，但多落在1.5公斤左右，大約450元上下，近年來討論熱度一直不小，礙於許多人不知該如何處理，不少YouTuber也紛紛分享料理方式，造福家長。