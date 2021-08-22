今年「施放水燈頭」儀式還邀來民俗專家林茂賢與主播大道奈緒，現場解說習俗與科儀知識。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌和議長蔡旺璉、輪值主普李姓宗親會代表也親自參與祭祀儀式，祝禱基隆市民平安順遂。（張穎齊攝）

「發哦！旺哦！」2021辛丑鷄籠中元祭重頭戲施放水燈頭稍早落幕，一個個水燈頭在燃起熊熊烈火後被推向海中，各宗親都期盼自家水燈能飄得越遠，象徵運勢越旺，雖然今年因疫情沒開放入場、只採線上直播，仍有不少民眾聚在八斗子望海巷旁爭睹，場面十分熱鬧。

鷄籠中元祭為文化部指定為第一號國家無形文化資產，今年傳承第167年，每年都由各姓氏宗親會輪流主普，今年由李姓宗親會第三次輪值主普，即使遭遇疫情衝擊，仍延續去年防疫策略從嚴處理，維繫傳統科儀不輟，民眾也可透過線上直播觀賞這場年度盛事。

今日的重頭戲為放水燈花車與放水燈首，花車遊行已在晚間7時展開，10時則到望海巷施放水燈頭，今年還邀來民俗專家林茂賢與主播大道奈緒，現場解說習俗與科儀知識，基隆市長林右昌和議長蔡旺璉、輪值主普李姓宗親會代表也親自參與祭祀儀式，祝禱基隆市民平安順遂。

在誦經祭儀完畢後，在李姓宗親會帶領及協助下，把蘊含精緻紙糊工藝的水燈頭，緩緩放進海平面，各姓宗親會依序將引燃水燈頭推入海中，一旁工作人員頻喊「發啦！」、「旺喔！」，當時岸邊燦爛花火映照，水燈頭漂得越來越遠，眾人也祈願來年運勢能夠更好。

林右昌也在直播與民眾分享心得，他說去年風浪較大，今晚施放水燈頭的狀況，是這幾年來較順利的一次，當水燈頭飄得越遠，火燒得越旺，就代表這個姓氏，來年運勢會更好、順利，他希望明年台灣的運勢也一樣順利暢旺，疫情早日過去。