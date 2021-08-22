雙城投手前田健太(右)手臂受傷被換下場。（美聯社）

洋基22日再以7-1大破雙城，氣勢如虹寫下9連勝，但也出現一個有趣的插曲。洋基三壘手歐多爾（Rougned Odor ）在某次打擊的時候伸手對主審叫暫停，主審立即跑到一旁，但雙城投手已經把球投出來了，歐多爾順手一揮，居然轟成3分炮。但是歐多爾剛才已經叫暫停了，所以主審又宣布全壘打不算！

休息室的洋基球員都傻眼了，渥特（Luke Voit）說：「我從沒看過這種事，我希望永遠別發生在我身上。這感覺太差了，像是打了界外全壘打和吞下三振一樣。」歐多爾怨不得別人，等於是自己沒收了自己的全壘打，結果他被叫回來再打，站著被三振！那是一顆勉強削到好球帶角落的變速球，主審判決三振出局，讓歐多爾很不服氣。

此戰雙城派出前田健太先發，歐多爾第一個打席就挨了觸身球，實在是倒楣的一天。前田健太投第5局遇到亂流，被洋基攻佔滿壘又輪到「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）打擊，前田在絕境中投球時因手臂不適而退場，雙城被迫緊急換投。結果史坦頓擊出二壘打送回2分，後面渥特又來一支二壘打，洋基單局攻下5分。

洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）登板先發6局零失分，本季第12個勝投入袋。除了歐多爾，這是洋基球員快樂的一天，寇爾說：「即使在我們之前狀況最差的時候，我也相信我們真正的實力比帳面上的戰績更強。」