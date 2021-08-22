海巡署查獲一艘漁船走私154隻貓隻，農委會已依法將所有貓隻貓咪安樂死，一向愛貓的總統蔡英文昨（21）日深夜在臉書發文表示難過、痛心，並喊要修法。文章湧入上萬網友留言，引發正反論戰。

蔡英文指出，在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，真的讓人非常難過，除了對走私者表達最嚴厲的譴責外，也希望大家能了解，為保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範。

對於這次的處置，蔡英文知道大家有許多不滿，顯然必須檢討與精進這樣的制度，務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

一向愛貓的總統蔡英文，對於154隻走私貓遭安樂死感到難過、痛心。（資料照／摘自蔡英文臉書）

文章PO出後8小時，隨即湧入上萬網友留言，民進黨立委何志偉表示整個下午都在聯絡、溝通，過程很痛苦很傷心，同仁甚至哭了好幾次，「小英總統是最愛小貓的，她一定很傷心」。其他網友則說，雖然不捨，但也是勢在必行的決定，「別忘了當年口蹄疫也是走私來的，該銷毀就得銷毀」，是那些走私的人應該被嚴懲。

不過仍有不少人對於這樣的處置相當不滿，名嘴李正皓質疑，執政多少年？現在才知道修法？這件事有沒有更圓滿的解決方式？「妳晚上想到一百多條生命，妳睡得著嗎？蔡英文總統。不要躲在法律後面」。國民黨台北市議員王鴻薇直呼，真的太殘忍了，「動保單位都在奔走搶救了，需要這麼快下手嗎？」另有人則批，「道歉完就沒作為了，一貫風格」「每次出事了，才說要檢討跟精進制度」。

政治人物、名嘴、網友紛紛湧入蔡英文臉書留言。（圖／摘自蔡英文臉書）

對此，農委會昨說明，狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且所有溫血動物包括貓在內都會傳播狂犬病，為保護全國民眾及犬貓等動物的健康，必須採取高規格的檢疫措施，依動物傳染病防治條例相關規定，將走私動物予以人道處置，實屬萬不得已。至於涉案船長一行人為謀私利，不顧全民安全，鋌而走險走私大量貓隻，實罪無可赦，應受法律最嚴格制裁。