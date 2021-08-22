南屯區知名地方社團臉書發文表揚警察們辛苦的付出。（警方提供）

國內疫情雖趨緩，惟全國疫情仍維持二級警戒。員警除平日執勤外，仍需協助政府執行各項防疫措施。日前南屯區某便當業者，體恤波麗士大人於疫情期間勤務繁忙，常常囿於突發狀況，無法準時用餐。特捐贈40個愛心便當供員警享用，希冀能爲第一線員警盡些棉薄之力，並提醒警察辛勤工作之餘，也不要忘了自身健康管理，大伙吃飽了再繼續打拼！

警方指出，因應新冠肺炎疫情期間，民眾的日常生活受到諸多限制，尤其是餐飲業更是首當其衝。許多店家只能改變營運方式求生存，台中南屯區有便當業者無畏疫情逆向操作，選擇在此期間開幕，並體恤員警無私的付出，特別精心準備40個色香味俱全的防疫便當給大墩派出所的警察們享用。

業者並於南屯區知名地方社團臉書發文表揚警察們辛苦的付出。拿到熱騰騰便當的員警無不豎起大姆稱讚，表示感受到民眾的熱心應援。

所長葉信良表示，十分感謝疫情期間許多熱心民眾用行動力挺警察，疫情降級，各項工作仍不鬆懈。籲請民眾維持個人防疫好習慣，才能降低病毒傳播風險。