北市30歲顧姓男子，從去年6月開始，夥同旗下6名小弟，共組酒店經紀公司，在網路刊登「應徵餐酒館服務生」廣告，吸引年輕女子上門應徵，但嫌犯卻不斷替年輕女子「洗腦」，慫恿她們到酒店上班。趁女子急需用錢時好心借款，事後卻索討高額利息，用電擊棒狂電女方，甚至還有小弟趁女方酒醉後帶回家猥褻，行徑惡劣。

警方調查，顧嫌沒有幫派背景，但因曾經在八大行業工作，認為經紀公司靠小姐賺錢相當輕鬆、有賺頭，故聯合旗下小弟成立「遠東經紀公司」，在網路刊登廣告徵求20歲左右的女服務生。

顧姓男子與小弟向酒店小姐放高利貸還凌虐，警方掃蕩到案，依組織、傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌移送法辦，並持續擴大偵辦。(林郁平翻攝)

嫌犯都是先借錢給年輕女子，或等到上班賺錢卻入不敷出時，伺機借錢給她們，嫌犯原本聲稱不用利息，但事後卻慢慢增加利息，直到女子還不出錢時，再將對方押到經紀公司持棍棒毒打，以電擊棒電擊逼迫還債，4名年輕辣妹不堪受辱，像中山分局警方報案求助。

警方調查，其中1名女子還光債務後，向經紀公司表示想要「上岸」離職，卻遭顧嫌等人押到經紀公司，持電擊棒電擊，儘管被害女子不斷哀嚎，全身被電到起水泡，嫌犯竟錄下影片，甚至頻問被害女子「爽嗎？」行徑相當惡劣。另一名黃嫌還趁女子在酒店上班喝醉後，將女子帶回家猥褻。

警方拘提顧嫌等7人到案，發現他旗下的女郎最多時曾高達4、50人，查扣到近百張借據及本票，最高有人欠下近百萬元債務，只能咬牙任嫌犯擺布。

警方懷疑，八大行業自5月中旬因疫情被迫停業後，該經紀公司可能改做假交友詐騙。全案訊後，依組織、傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌移送法辦，並持續擴大偵辦。