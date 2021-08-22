「印度神童」阿南德因多次精準預言新冠肺炎疫情走勢，引發全球關注。不過在日本有一名漫畫家Tatsuki於1999年出版的漫畫作品《我所看到的未來》中，記錄她1985年至1999年間，所作的15個預知夢，讓人震驚的是，這些夢境如今竟一一實現，包括日本311大地震、2020爆發的新冠肺炎等，而目前僅剩2個預言仍未發生，其中1個可能近日就會發生。

據綜合媒體報導，Tatsuki經常會作古怪的夢，夢裡她時常看到一些大災難，起初她並不以為意，但隨著她所作的夢已陸續在生活中應驗，她才決定將其以漫畫的方式記錄，並收錄於《我所看到的未來》一書，內容記載日本311強震、英國搖滾樂團皇后合唱團主唱佛萊迪（Freddie Mercury）感染愛滋病死亡、英國黛安娜（Diana）王妃離世等。

Tatsuki曾在夢中夢見日本富士山將噴發。（圖／翻攝自@@deltAkira推特）

最令人關注的是，Tatsuki曾於1995年1月2日夢到2020年世界將會出現一種病毒，並於同年4月達到高峰，外界一致解讀認為該病毒指的正是新冠肺炎，且有不少人發現，Tatsuki的預言夢都有5倍規律，分別會於15天、5年、10年、15年或30年後發生。

不少人也為此感到擔憂，因為Tatsuki曾於1991年8月20日時，夢見日本富士山大爆發，當時她曾說「災難恐於15年後發生」，但2006年富士山並未噴發，因此許多人擔心，富士山可能將於30年後的近日噴發。而另一個未發生的夢境為神奈川橫濱地區大海嘯，Tatsuki於1981年6至9月之間曾多次夢到日本神奈川縣橫濱地區會發生大海嘯，依照時間推算，可能發生於2026年6至9月間。

據了解，Tatsuki所繪製的《我所看到的未來》漫畫目前已絕版，因此想要一窺夢中的畫面，只能購買二手書，不過也因為漫畫太過搶手，網路目前已標漲至1本16萬元日圓，相當於新台幣4萬1500元。