輕度颱風奧麥斯今天最靠近台灣，氣象局表示，奧麥斯有稍微增強，今天通過琉球西方海面後，將大迴轉北上朝韓國移動，直接影響台灣機率低，氣象專家吳德榮也表示，颱風使今天東半部風浪稍增大外，對陸地不構成威脅，但午後近山區發展強對流，有劇烈天氣發生機率。

氣象局表示，第12號颱風奧麥斯，今天清晨5時位於鵝鑾鼻東北東方600公里的海面上，向北北西方向前進，過去強度有稍微增強，今天白天行經台灣附近海域的海溫適合發展，未來12小時仍可能持續增強，今天通過琉球西方海面後將轉往日韓一帶移動，直接影響台灣的機率低，不過由於現階段仍在接近台灣當中，要多留意氣象局最新預報。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，今天中午前後奧麥斯中心將通過琉球宮古島，向北北西轉北進行，再於東海大迴轉。上午4時衛星雲圖顯示，奧麥斯暴風範圍小，其中左側小於右側，對台灣的影響除導致今天東半部風浪稍增大外，對陸地不構成威脅，但在岸邊活動仍要注意長浪。

衛星雲圖顯示，「奧麥斯」暴風範圍小，其中左側更小於右側。(翻攝自氣象局)

吳德榮表示，今年西北太平洋7月有3個颱風生成，8月至今2個，若根據各國最新模式模擬，月底前沒有其他颱風生成，那麼今年7、8月颱風生成總數就只有5個，與氣候平均值9.2個相比，明顯偏少。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天至周三(25日)，台灣在太平洋高壓邊緣，午後近山區有強對流發展，山區及少部分鄰近平地要注意劇烈天氣發生。全台上半天晴朗，紫外線過量至危險級，高溫35、36度以上。周四至周六(26至28日)，太平洋高壓增強，局部短暫雷陣雨的範圍縮小，全台晴朗、高溫升至36、37度以上。