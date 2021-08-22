154隻走私貓遭處死蔡英文喊修法 蘇貞昌表痛心：將檢討更符合人道做法

日前海巡署破獲一起未檢疫品種貓的走私案，而該批共154隻走私貓被判定為走私動物後，在「國際流浪動物日」遭到集體安樂死，該消息引發輿論巨大爭議，總統蔡英文也回應了該事件，昨(21)日於臉書上喊話應該修法；但蔡英文的說法實在讓時事評論員李正皓看不下去，直接在該篇文章下留言表示，「都執政多少年了？想到這一百多條性命，晚上還睡得著覺嗎？」

蔡英文21日晚間在臉書表示，真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受。她指出，因為走私者的自私，所失去的這一切，都是生命。我要對走私者表達最嚴厲的譴責，你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心。

李正皓在蔡英文文章下留言表示，蔡都執政多久了，想到這百條性命晚上還睡得著嗎？(圖翻攝自蔡英文臉書)

對於蔡英文的發言，李正皓相當不買單，他在該文下留言指出，蔡英文執政多少年了？為何現在才提出這種問題？難道這整件事情沒有更圓滿的處理方式嗎？當蔡英文晚上想到這一百多條生命，她晚上還睡得著覺嗎？

李正皓的發言引來許多網友討論，但也有許多網友不支持走私動物修法，認為比起國外走私動物，國內的動物更需要被保護，如果因為所謂的「人道」而放那些走私動物進來，那麼後續可能產生的疾病問題恐怕會更加的棘手。