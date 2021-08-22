童星出身的23歲大陸女星關曉彤，從小到大都擁甜美外型，有「國民閨女」、「國民初戀」封號，不過身材高挑的她，因為骨架較大，身材常被指太壯，近日，她替節目拍攝宣傳片，顏值和身材又成為網友討論話題。

關曉彤近日替大陸節目錄製宣傳片，雖然為了展現她的青春活力，綁了雙麻花辮，但可以看到她即使被美顏修到五官變平坦，仍難掩狀態不佳，不僅沒之前精緻，臉還變得圓潤，更誇張的是，一站起來虎背熊腰，整體身材看不出任何線條，讓網友看了都忍不住吐槽。

關曉彤被指狀態不如從前。(圖／翻攝自微博)

「我都沒看出來是誰」、「腿很細但那個胳膊和臉不是腫的問題是滄桑老顏」、「彤姐弄再青春亮麗的造型都覺得老氣」，不過也有人緩頰，認為是因為服裝較為鬆垮，才會讓她整個人看上去顯得矮胖。

關曉彤2017年認愛大陸男星鹿晗，當時因討論熱度太高，一度癱瘓微博，小倆口低調交往4年，雖不時傳出分手，但今年4月她在男方生日時，大方曬出和男友甜蜜合照，親自打破分手謠言，更特地選在晚上23時31分發文，被解讀為「說不定23:31是她23歲，他31歲」，讓粉絲都被閃瞎。