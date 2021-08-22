台南一名在國外開投資公司的高姓富商，離婚後在2015年結識一名陳姓女子，因為雙方說好是以結婚為前提交往，也一度論及婚嫁，高男心想既然要結為夫妻，婚前共贈與陳女950萬元，還將在台南新買的豪宅一半房產給對方，沒想到陳女卻在2018年8月以2人不適合結婚為由提出分手，高男後來透過友人得知，陳女在認識他之前就有男朋友，驚覺自己被騙，因而提出告訴，想討回送給陳女的近千萬元與房產，台南地院審理後，認為富商舉證不足判決敗訴，最後落得人財兩失。

高男控訴，他結束前段婚姻後，陳女藉機和他親近，2人2015年2月開始交往後，陳女就以償還房貸、籌備婚事等理由，前後向他要了約950萬元，又以投資為名義，要他買下台南一棟大樓房子，當時心想高2人即將結婚，就應陳女要求，贈與錢財與房產一半所有權，沒想到陳女2018年卻以2人不適合結婚為由提出分手。

高男後來透過友人得知，陳女早在與他交往之前就有對象，因此認為陳女只想藉由交往騙他的財物，遂向法院主張陳女詐欺侵權，認為贈予契約失效。

陳女反駁表示，當初是真心與高男交往，雙方的親友也都有往來，直到2018年雙方因為工作、價值觀出現差異，爭吵多次後才提議分手，而且高男說的贈與950萬，當中有600萬元是他主動給的，還說不用還，另外350萬元是高男出錢，要她當公司股東。至於房產，也高男2016年底主動送給她的，否認藉由交往騙取對方房產與財產。

台南地方法院審理時認為，高男並未提出有利舉證，且根據雙方協議分手的對話紀錄，顯示高男當初為「贈與」，因此判決男方敗訴。