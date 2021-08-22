天使22日再度敗給印地安人，勝率跌破5成，大谷翔平苦吞3K，看得一旁「神鱒」卓奧特（Mike Trout）相當沮喪。卓奧特從5月中因右小腿肌肉拉傷休養至今，復原進度不如預期，讓他非常挫折。甚至外界傳言卓奧特本季報銷，他本人表示：「我從沒那樣想，我今年還想要回來。」印地安人5-1擊敗天使。

卓奧特的傷勢為何拖那麼久？「這是我生涯最辛苦的一次，我以前的傷不曾像這次嚴重，現在才發現我平常是多麼頻繁使用小腿肌肉。」他表示拖慢復原進度的是腿傷修復之後形成的疤痕組織，「這比我想像的還要花時間，我快抓狂了，我什麼也做不了，我真的很想回到場上。」

天使失去卓奧特之後，球隊一哥變成大谷翔平，但是大谷在明星賽後打擊狀態下滑，還要充當球隊的王牌先發投手。此戰天使全隊僅有3支安打，被印地安人敲了13安。

卓奧特今年8月剛滿30歲，他現在養傷的每一天都是在浪費自己職業生涯的巔峰時期，心情難免受到影響。他提到心理健康的重要，運動員不管事業再成功，仍然可能在受到精神創傷，因此他必須努力保持樂觀的心態。外界認為即使卓奧特本季能回歸，能否立刻回到中外野守備也是問題，畢竟大谷翔平才是球隊的主要DH（指定打擊）。