根據曼菲斯當地媒體報導，才透過交易從快艇跳槽灰熊的老牌控衛隆多，下個球季很有可能不會待在灰熊打球，因為他並未列在灰熊的未來計畫之中，如果沒辦法再被交易，雙方很可能買斷合約，於是就有球迷呼喊隆多趕緊回湖人幫忙爭冠。

先前灰熊把布雷索送到快艇，換回隆多、貝弗利與奧圖魯，灰熊馬上第一時間用貝弗利，去跟灰狼換回卡爾佛與赫曼戈梅茲，接下來也將釋出奧圖魯，儘管隆多暫時不會遭到釋出，他卻不太可能替重建中的灰熊打球，而是尋求離開機會。

隆多或許可以比照當年伊戈達拉的同樣做法，伊戈達拉在2019年夏天被勇士突然交易到灰熊，可是他並不想幫重建的灰熊打球，直接宣告拒絕上場，無計可施的灰熊只好把他交易到熱火，畢竟灰熊最近幾年早已無心好好經營球隊了。

不過隆多與伊戈達拉都有優秀的季後賽與奪冠經驗，隆多更曾先後幫助湖人、塞爾提克兩支豪門球隊奪冠，儘管他已經35歲，只要可以控制自己容易跟教練起衝突的壞毛病，還是可以幫到下季想要爭冠的隊伍，問題是哪隊想要冒這種風險？