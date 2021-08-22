為提供山城居民一條安全回家的便捷道路，「東勢─豐原生活圈快速道路」今年重新完成環評程序，台中市政府建設局積極趕辦用地取得程序，預計召開5場公聽會，以完整蒐集地方意見。建設局指出，藉由面對面溝通，讓居民更了解市府規劃，市府全力朝111年復工、115年完工的目標邁進。

建設局長陳大田表示，東豐快速道路開發計畫是地方關注的重大建設，從中央到移交市府辦理，推動時間久遠，中間歷經環評重啟審查，市府秉持對社會及環境影響最小為原則重新定位，原規劃路線影響多達上百戶，現進行調整，目前主線有居住事實拆遷數僅剩2戶，後續將辦理拆遷補償，以降低民眾受影響程度。

陳大田指出，公聽會中，部分所有權人及民意代表對於用地取得價格、農作物補償、農保權益、路線規劃及減少拆遷等方面提出相關問題；建設局承諾在兼顧土地所有權人權益及公共利益下，將用地協價或徵收價格由估價師依市價處理，且送請委員會審議，以保障所有權人權益。