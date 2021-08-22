情報顯示激進團體伊斯蘭國（IS）分支可能攻擊喀布爾機場及周邊地區，讓美國撤僑阿富汗的行動雪上加霜。

美國在阿富汗的撤僑行動雪上加霜，美國官員透露，情報顯示激進團體伊斯蘭國（IS）分支可能攻擊喀布爾機場及周邊地區，美國駐阿富汗大使館昨（21）日呼籲美國公民不要前往機場。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國官員透露，可靠情報顯示，伊斯蘭國旗下分支「ISIS-K」非常有可能攻擊喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），目前美軍正在建立美國公民、他國公民及符合資格的阿富汗人前往機場及登機口的「替代路線」。

官員指出，由於機場周遭的聚集人潮不斷擴大，美國國防部認為這些人潮可能成為「ISIS-K」及其他組織的攻擊目標，恐怖份子可能使用汽車炸彈、自殺炸彈、迫擊砲等方式進行攻擊。

官員表示，針對機場可能遭攻擊，塔利班也正和美國政府進行協調及合作，新的撤離計畫是在和塔利班協調下，要求民眾遵照新路線撤離，目標是驅散機場外圍的大批人潮或是完全避開人潮。

美國駐喀布爾大使館昨日警告美國公民，除非收到指示，否則要避開機場及登機口。

白宮昨日表示，美國總統拜登昨日與國安團隊開會商討阿富汗的安全局勢、反恐行動及大規模撤離行動的後勤工作。

報導指出，「ISIS-K」的東部據點已經於2019年底被擊潰，不過殘餘勢力仍持續在包括喀布爾在內的東部地區活動，當中部份成員是來自敘利亞的聖戰士及外國恐怖份子。

另據路透社報導，美國官員周六透露，拜登政府已經通知美國各大航空公司，可能徵召民航機撤僑，這些商用客機不會直接飛往喀布爾，而是會前往中東地區及德國的軍事基地，協助撤離稍早已經從喀布爾撤出的民眾。

目前美國政府尚未作出最終決定。

美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）昨日表示，自7月底以來，美國已經撤離2.2萬人，當中1.7萬人是在8月14日後撤離，其中有2500人為美國公民。

不過美國官員透露，礙於卡達烏代德空軍基地（Al Udeid）人滿為患，美國撤僑速度被迫趨緩，美方急著尋找其他收容地點，過去24小時只有6架C-17運輸機駛離喀布爾機場，一共只載了1600人離開，美國先前曾在24小時內讓16架C-17及1架C-130運輸機帶走6000人。

文章來源：The U.S. cites ‘potential security threats’ near Kabul’s airport including from ISIS.
文章來源：ISIS terror threat forces US military to establish alternate routes to Kabul airport
文章來源：Biden admin may compel civilian airlines to carry Afghan evacuees- officials

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