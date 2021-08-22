情報顯示激進團體伊斯蘭國（IS）分支可能攻擊喀布爾機場及周邊地區，讓美國撤僑阿富汗的行動雪上加霜。

美國在阿富汗的撤僑行動雪上加霜，美國官員透露，情報顯示激進團體伊斯蘭國（IS）分支可能攻擊喀布爾機場及周邊地區，美國駐阿富汗大使館昨（21）日呼籲美國公民不要前往機場。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國官員透露，可靠情報顯示，伊斯蘭國旗下分支「ISIS-K」非常有可能攻擊喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），目前美軍正在建立美國公民、他國公民及符合資格的阿富汗人前往機場及登機口的「替代路線」。

官員指出，由於機場周遭的聚集人潮不斷擴大，美國國防部認為這些人潮可能成為「ISIS-K」及其他組織的攻擊目標，恐怖份子可能使用汽車炸彈、自殺炸彈、迫擊砲等方式進行攻擊。

官員表示，針對機場可能遭攻擊，塔利班也正和美國政府進行協調及合作，新的撤離計畫是在和塔利班協調下，要求民眾遵照新路線撤離，目標是驅散機場外圍的大批人潮或是完全避開人潮。

美國駐喀布爾大使館昨日警告美國公民，除非收到指示，否則要避開機場及登機口。

白宮昨日表示，美國總統拜登昨日與國安團隊開會商討阿富汗的安全局勢、反恐行動及大規模撤離行動的後勤工作。

報導指出，「ISIS-K」的東部據點已經於2019年底被擊潰，不過殘餘勢力仍持續在包括喀布爾在內的東部地區活動，當中部份成員是來自敘利亞的聖戰士及外國恐怖份子。

另據路透社報導，美國官員周六透露，拜登政府已經通知美國各大航空公司，可能徵召民航機撤僑，這些商用客機不會直接飛往喀布爾，而是會前往中東地區及德國的軍事基地，協助撤離稍早已經從喀布爾撤出的民眾。

目前美國政府尚未作出最終決定。

美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）昨日表示，自7月底以來，美國已經撤離2.2萬人，當中1.7萬人是在8月14日後撤離，其中有2500人為美國公民。

不過美國官員透露，礙於卡達烏代德空軍基地（Al Udeid）人滿為患，美國撤僑速度被迫趨緩，美方急著尋找其他收容地點，過去24小時只有6架C-17運輸機駛離喀布爾機場，一共只載了1600人離開，美國先前曾在24小時內讓16架C-17及1架C-130運輸機帶走6000人。