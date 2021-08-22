美國國務卿布林肯22日推文透露與立陶宛外長藍柏吉斯通話，表達美方支持立陶宛因應區域挑戰及拓展與台灣關係的決定。外交部表示，台灣做為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因為外在壓力脅迫而退縮。

台灣與立陶宛關係加速升溫，為表示抗議，大陸已陸繼召回大使、斷鐵路貨運方式施壓立陶宛。繼副國務卿雪蔓之後，美國國務卿布林肯也親自致電立陶宛外長藍斯柏吉斯表示力挺。

布林肯22日推文表示與立陶宛外長藍柏吉斯通話，表達美方支持立陶宛因應區域挑戰及拓展與台灣關係的決定。美國國務院也發布新聞聲明指出，布林肯國務卿於通話時表示，面對中國的脅迫行徑，美國對立陶宛的支持如鋼鐵般堅定（ironclad）。

對此，外交部副發言人崔靜麟表示，外交部感謝美國再次展現全球民主陣營領袖風範，特別是在民主國家面對中國脅迫時，公開堅定表達支持。

他說，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，對於立陶宛與我國加強關係，公開地表達美國的支持，並關切中國對此向立陶宛施加的無理威脅。繼本月13日美國副國務卿雪蔓致電立陶宛外長後，再度提升層級由布林肯國務卿展現支持。

外交部強調，台灣做為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因為外在壓力脅迫而退縮。外交部也會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，並在既有深厚基礎上，加強與全球支持民主的國夥伴緊密合作，拓展台灣的國際空間。