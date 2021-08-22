中市建設局舉辦都市公園友善空間教育訓練。（台中市政府提供）

台中市推動「台中美樂地計畫」營造友善環境。市府建設局日前特舉辦「都市公園遊戲場友善空間體驗」教育訓練，挑選南屯區豐富公園、北屯區八二三砲戰紀念公園等共融公園，透過實際走訪體驗無障礙設施，及舉辦團隊工作坊分享政策回饋，讓大小朋友藉由共同參與、多元溝通及建立共識，創造全台最幸福的美樂地。

建設局長陳大田說，這次教育訓練特別走出教室，活動上午以「現地體驗」的方式，參訪南屯區豐富公園及北屯區八二三砲戰公園，讓學員們扮演公園場域中不同需求的使用者；以嬰兒車、輪椅、拐杖等道具扮演兒童、年長者及行動不便者；下午則於室內進行團隊工作坊，邀請台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁，及朝陽科技大學建築系教授董皇志分享心得，透過討論及意見回饋交換見聞，讓民眾瞭解公部門推動政策的方向，也讓公部門明白民眾想法。

陳大田說，市府考量疫情風險延緩舉辦多項活動，但建設局策劃「台中美樂地計畫」及推動「共融公園」的腳步從未停歇，此次活動除了建設局同仁外，也有許多民眾參加，包括從桃園來的家長、老師、身心障礙社福團體、設計單位等，並帶著小朋友參與討論，盼為兒童創造更友善的公共遊戲空間。

建設局指出，教育訓練最後進行交流時間，陳局長親自頒發獎狀及小禮物給參與訓練的小朋友們，鼓勵孩子提升學習意願，各組別也選出積極發表意見的夥伴，提供紀念小物，感謝熱情參與活動的學員，為美樂地計畫的推動盡一份心力。