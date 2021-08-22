24歲蔡姓男子去年12月因病住院治療時，不滿在病房交誼廳看電視時，查房的醫師與其他病患家屬討論時聲音過大，吵到他看電視，竟揮拳打傷醫師，台北地院依傷害罪判處蔡男拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。

檢方調查，蔡男因病在台北市聯合醫院松德院區治療，去年12月3日下午3時50分，蔡在醫院病房內的交誼廳看電視，認為查房的杜姓醫師與其他病患家屬討論事情的音量過大，影響他看電視，竟插嘴要杜醫師音量放小。

杜醫師向蔡男表示，他正和家屬討論重要事情，並告訴蔡男如果有問題，可以找他討論，杜見蔡男情緒高漲，不願與蔡發生衝突，轉身離開現場。

但蔡男仍心生不滿，在當天下午4時27分，看見杜醫師在附近病房執行查房醫療業務，竟衝向前揮出右拳毆擊杜左側下巴，致杜受傷，事後杜報警提告。北檢依違反醫療法、傷害罪起訴蔡男。北院審理時，蔡男認罪，法官依傷害罪判處蔡男拘役40日，可易科罰金。