交通事故頻傳，許多騎士會在安全帽上加裝行車紀錄器，若發生意外可做為證據，不過像這樣改裝安全帽的行為可能違法。無黨籍台北市議員陳建銘在臉書貼出一份交通部的公文，內容提到，加裝的具攝影功能等3C產品，不得超出安全帽表面5mm，讓他直呼，又一不合時宜的法令出現了，並質疑，哪裡買得到5mm的行車記錄器？

「沒有最扯只有更扯！」陳建銘20日在臉書表示，台灣交通亂糟糟，每天都有交通事故、行車糾紛的新聞，為了自保、佐證，大多數的交通工具都有裝行車紀錄器，包括很多機車騎士也有，幾乎外送員都有裝，「但這紙公文太離譜了」。

交通部的公文內容指出，依據經濟部標準檢驗局相關函文意見，民眾在合格的安全帽上，自行加裝具「攝影功能」的3C產品或是其他增加美觀的裝飾品，不得超出安全帽表面5mm，違者可依《道路交通管理處罰條例》第31條第6項，「未依規定戴安全帽者」舉發。

陳建銘說，開車是鐵包人，騎車是人包鐵，萬一發生交通事故誰的損傷最嚴重？安全帽上裝行車記錄器違法，因為裝設不能超過安全帽5mm，「誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？是要裝針孔攝影機逆」。他也好奇，既然裝在安全帽是違法的，那用安全帽的行車紀錄器檢舉違規，是否就不能成立。

交通部公文。（圖／摘自陳建銘臉書）

因自己常公出會勘，開會都騎車趴趴走，陳建銘的安全帽上也有裝行車記錄器，因此他認為，這絕對要跟交通部、警政署據以力爭才行。

網友看了後也直呼，「交通部再蝦一點沒關係啊」「這是為了禁而禁嗎？」也有人酸說，台灣政府真的很愛創造一堆不合時宜的法規，「世界怎麼跟得上台灣」，另有人提到，「有些警察安全帽也有裝行車記錄器」。不過也有網友強調，不是反對安全帽裝行車紀錄器，但真的沒有更好的位置了嗎？裝在安全帽上真的完全沒有安全疑慮嗎？