【愛傳媒陳朝平專欄】四年多前，揮別住了55年的台北，搬遷到基隆的一處新社區。入住後不久，信箱裡隨時都能發現附近房仲業者塞進來的廣告。接著，家裡的固網電話和手機，莫名其妙的會接到房仲業者的電話。

「陳先生嗎？您在基隆XX社區的房子要賣嗎？」

「請問，你怎麼知道我的電話的？」

「ㄟ⋯⋯」對方匆忙掛電電話。

「您好！恭喜您喬遷，請問，您的房子要出租嗎？還是要出售嗎？」

「喂!你怎麼知道我搬新家？」

「ㄟ，我是從地政單位拿到您的資料的⋯⋯」

「哦？是嗎？地政單位可以洩漏個資喔？是哪個承辦人？我去問問。」

嘟嘟嘟⋯⋯電話掛了！

直到今天，偶而仍會接到房仲騷擾的電話，我不相信他們是亂槍打鳥，特別是撥打手機的房仲。我也確信這是違法的行為，但是，基於司法途徑成本效益的考量。我選擇放棄提告。

我相信，很多人和我一樣，放棄提告，縱容了房仲業的不法行為。

8月19日，聯合報一則報導中引述台北市謝姓房仲說：「合法房仲僅會透過調閱建物二類謄本，寄送開發信嘗試交易，不會掌握屋主個資，也沒有屋主電話⋯⋯」

「不會掌握屋主個資，也沒有屋主電話？」

真是如此？謝姓房仲是過於老實？還是不願透露房仲業界不能說的秘密？新聞報導說，房仲業者購買的資料是嫌犯從暗網裡撈出來的，不知道暗網的資料又是從哪裡來的？甚麼樣的機構能夠獲取個人的姓名、出生年月日、戶籍地址、電話、房屋稅籍等的資料呢？凡是需要雙證的公私立機構行號都有「嫌疑」。

金融機構、地政單位、稅捐單位、台灣電力公司、台水公司、瓦斯公司、中華電信公司、民營行動電話公司、有線電視系統業者和網路業者、新建案的建商和代銷公司⋯⋯

當然，還有遍佈城市鄉鎮、大街小巷的連鎖房屋仲介公司，不同的分店相互交換手邊的資料，學長學姊帶著學弟學妹，彼此交換畢業學校的同學通訊錄，再透過社群媒體，呼朋喚友，群發廣告，如此這般，倒楣的就是咱們這些心存婦人之仁、不願曠日廢時與司法單位耗著的純樸老百姓了！

作者為資深媒體人

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