【愛傳媒程富陽專欄】友人轉贈大陸作家何華寫的《臺北人～總也不老》一書，近日事忙，僅略翻老作家隱地為此書寫的序—「經典歷久彌新」，即覺此書不凡，滿心歡喜，暫把它擱在床案，以便抽空好好品讀一番，想來獲贈的狐群黨友，亦有此心思；不過，這兩天我們已看到號稱智狐的政戰22期王智榮博士，不但先睹為快，還運筆連寫了幾篇意境優雅，文韻深遠的好文，算是為我們先行導讀，今日一篇《老靈魂與老派文學》，恐怕更引起許多已逾耳順之年，且喜歡閱讀朋友的諸多感慨。

智榮博士此文雖簡短，卻提了不少老作家、老藝人與老戲劇；如梅蘭芳、俞振飛、席慕蓉、《長生殿》、《牡丹亭》、《桃花扇》、《遊園驚夢》，及本書所敘精於崑曲的《臺北人》作者白先勇；這對臺灣40、50年代喜歡文藝的朋友，總感覺有從書中飄出一絲親切與熟悉的味道；尤其文後不忘提及讓人沉醉痴迷的一罈陳年老酒，更讓人頓覺筆韻濃郁甘醇；當然，學長潤筆提及照顧外孫的溫馨，女婿的體貼，與熱騰騰的咖啡香，也仿佛都隨文一併飄入我們的心田。

隨博士高雅滄桑兼具的文學筆觸，不禁也讓我們生凜一股對「老詩」、「老文」的懷思。如先秦之詩「擊鼓其鏜，踴躍用兵。土國城漕，我獨南行。死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老。」敘述的是，遭逢戰爭，雖想執愛人之手，直到永遠，卻因戰亂阻隔，只能選擇獨行的殘酷；如唐詩「君生我未生，我生君已老。」是敘述對鍾情的對象生的太早，自己搭不上時間能與之相聚的遺憾；如元詞「天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑。」講的是遲暮對情感的執念，萬物皆然，縱如雙雁的癡情，亦不比人短。

唐朝白居易年老時，滿身病痛，寫了《詠老贈夢得》一詩給同病相連的劉禹錫，內容寫道：「與君俱老也，自問老何如？有時扶杖出，盡日閉門居。情於故人重，跡共少年疏。唯是閒談興，相逢尚有餘。」係談及人雖年老難行，但若能與老友閒聊，則尚有餘力；而境遇比他更糟的劉禹錫也以《酬樂天詠老見示》一詩回覆：「人誰不顧老，老去有誰憐？莫道桑榆晚，為霞尚滿天。」雖寫老態，卻仍心志千里，難怪這詩的末兩句，讓人縱入年逾花甲，讀之猶仍感一股青春洋溢，充滿無窮的希望。

每次看智榮學長為文，雖言簡而意深，而答問之間，也總似能濺岀一泓身心靈歸于明心見性，動燭世情的清泉，今閱其《老靈魂與老派文學》一文，竟難禁疏筆所感，雖不敢攀比白劉詠老的不世文情，但也算是為我們這些有點「老派」退休人士，及將漸入老者行列，卻還能感懷那股「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」的心情，作一些微的見證！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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