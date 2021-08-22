海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，由於貓科動物也有可能傳染狂犬病等，考慮這批走私貓來源不明，昨(21)日下午農委會防檢局已 依《動物傳染病防治條例》執行人道處理，農委會主委陳吉仲昨深夜表示，為保護國民、國內動物、環境生態及產業，這實在是萬不得已的措施，後續將研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神。

陳吉仲指出，包括貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

陳吉仲表示「此次事件有許多討論及批評，我是負責國內所有動植物防疫工作的指揮官，此事任何批評和譴責皆由我個人負責和承擔。」

陳吉仲指出，對於圖謀一己私利、罔顧國人及動物安全，並走私大量貓隻的涉案漁船人等，應依法受到最嚴厲的制裁，同時也要給予最嚴厲的譴責，涉案漁船的漁業執照、船長執業證書及船員手冊將從重吊銷，將犯下如此可惡罪行的一干人等逐出漁業界。

陳吉仲說，建議針對「懲治走私條例」進行修改，加重走私動植物的刑責，並將強制規定國內寵物販售均須出具來源證明，以及鼓勵領養代替購買，防堵有利可圖的走私行為，杜絕不法再度發生，「我們也會檢討再研擬更周延的制度，兼顧嚴格的防疫作為與動物權利的作法，讓執行能更符合人道精神。」