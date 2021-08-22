所謂「瑜亮情結」的糾結感受，用在「甜瓜」安森尼身上或很適合！2003年以選秀探花之姿加盟金塊的安森尼，最後痛失年度最佳新人獎項，因為當年年度新人被他的好友，也是2003年選秀狀元「小皇帝」詹姆斯拿走，讓甜瓜至今仍然耿耿於懷。

「當年我該拿年度新人的，我和安森尼可以共享這個獎項，我當時真的這樣認為，這可以成為我們未來的談判資本，」安森尼說，「但我發現最後這個獎項被詹姆斯獨占，然後我知道這可能就是我整個生涯的走向，我預見自己會被如何對待。」

其實攤開兩人菜鳥球季數據，詹姆斯平均上場39.5分鐘，拿20.9分、5.9助攻與5.5籃板，騎士只排東區第9無緣季後賽，反觀安森尼平均打了36.5分鐘，拿21.0分、6.1籃板及2.8助攻，金塊以西區第8闖進季後賽，兩人確實很有機會並列年度新人。

可惜詹姆斯最後仍然壓過安森尼拿下年度新人，開啟他輝煌的職業生涯，安森尼也談過自己的金塊生涯，「剛到金塊我有點頂不住，之前我沒看過高原與雪山，這很艱難，但我必須適應，他們把球交到我手上，彷彿告訴我這就是屬於我的球隊。」