台灣一名37歲女子小芬（化名），13年前與荷蘭籍男子阿諾（化名）相戀後結婚，阿諾婚後思念自己國家，便獨自返國荷蘭，小芬後來不捨丈夫單孤單一人，便搭機千里到荷蘭與阿諾團聚，不料抵達後竟抓包阿諾與小三同居，2人還生下2個女兒，更扯的是，阿諾竟然對她提出「二女共侍一夫」要求，讓她氣炸訴請離婚，基隆地院認定阿諾已無意維繫這段婚姻，判准小芬離婚訴求。

小芬控訴，當她在荷蘭活逮丈夫與小三同居時，對方竟然對她提出接納小三的要求，還不斷洗腦說：「古代都是一夫多妻，一夫一妻是違背人類的原始本能，像動物中的猴王就擁有全部的雌猴」，但她無法接受「二女共侍一夫」， 當年只有24歲的她，因為旅遊簽證要到期，又無法讓阿諾離開小三，最後只能黯然離開荷蘭返台。

小芬返台獨守空閨4年後，阿諾竟突然來電說他已與小三分手，希望2人能重修舊好，還搭機來台與她懇談，小芬被對方的誠意感動，決定與阿諾飛往荷蘭重新開始，不想到二人的婚姻生活才過一個禮拜，小三又帶著2個女兒出現在家中，並向小芬坦承2人並沒有分手，小芬氣炸徹底死心，傷心返台後向法院訴請離婚。

法院查出，阿諾自2012年出境後，迄今都無入境來台紀錄，2人未共同生活長達9年，認為阿諾已無意維繫這段婚姻，判准2人離婚。