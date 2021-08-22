Delta變異株侵襲全球，國外不少國家準備打第3劑，讓國內掀起討論。台北市長柯文哲21日表示，北市已編列28億元購買250萬劑疫苗，將全數用在第3劑，至於買何種品牌、何時買，則要看世界局勢而定。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，很高興柯接受他的建議，他更提醒民進黨，不要讓台灣陷入疫苗荒，若綠營還要繼續作梗，必遭民眾撻伐，而他也絕對戰到底。

羅智強今（21日）在臉書發文表示，上個月自己曾拋出「如果我當台北市長，自購足額疫苗救台北」這項政見，當時柯文哲在很短的時間內，接受了他的建議，表示將在年底前評估，自購足額的第三劑疫苗。很高興一個月後，柯文哲明確做出決定，宣布北市將編列28億元的預算，購買250萬劑疫苗，以因應不斷變異的病毒。

市府自購第三劑疫苗，羅智強稱，還需要議會通過，當這項預算案送到議會，自己一定全力支持。為對抗Delta變種病毒，美國CDC日前宣布，將自9月20日起，要為民眾追打第3劑疫苗，白宮首席醫療顧問佛奇並指出，疫苗抗體量會隨時間下降，補強第三劑疫苗，能提升體內抗體效價至少10倍，為此，美國將開打第三劑疫苗。

羅智強感嘆，台灣許多民眾的第一、二劑疫苗，卻還不知道在哪裡，在二、三級警戒的封堵之下，目前台灣疫情雖然趨緩，但只要稍微不慎，疫情就可能捲土重來。羅智強直言，自己不斷提醒民進黨，要避免台灣陷入「封嚴餓死，不封嚴病死」的困境，唯一的方法，就只有強化疫苗覆蓋，增加群體免疫力。

為了台北市民的福祉安康，羅智強強調，無論是哪個政黨執政，都可響應加入自購行列，地方父母官，自購足額疫苗救鄉親，中央之前不斷阻撓地方自購疫苗，如今台北市宣布，為市民採購第三劑疫苗，若民進黨還要繼續作梗，必遭民眾撻伐，而他也絕對戰到底。