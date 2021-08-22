釀酒人22日演出一個難得鏡頭，納瓦耶茲（Omar Narvaez）打成一壘方向的界外小飛球，自己都放棄跑壘了，沒想到三壘跑者寇頓王（Kolten Wong）趁機衝回本壘得分！釀酒人意外用一記「界外犧牲打」攻回1分，加上葉利奇（Christian Yelich）8局下的滿貫轟，終場以9-6打敗國民。

釀酒人以「界外犧牲打」攻下追平分。（MLB臉書）

這個界外球出現在5局下，當時釀酒人1出局、二三壘有跑者，此時界外小飛球看似平常，卻讓國民守備大亂。一壘手齊瑪曼（Ryan Zimmerman）和投手都跑過去等球，齊瑪曼接殺之後轉頭一看，本壘居然空無一人！捕手不見人影，又看到寇頓王直衝本壘，齊瑪曼只好帶著球和寇頓王同時「滑壘」，主審判定寇頓王安全上壘。

國民隊不服提出挑戰，主審維持原判，這1分真的是丟得莫名其妙，而且是釀酒人重要的追平分。關鍵還是因為國民捕手貝瑞拉（Tres Barrera）不在家，他幹什麼去了？從重播看來，貝瑞拉起初也想去接球，他衝出去的時候撞上打者納瓦耶茲，就順便對納瓦耶茲念了兩句，不巧投手也追出去，三壘手又過不來（二三壘都有跑者），本壘就唱空城計了。

8局下，釀酒人靠著兩次觸身球和安打弄成滿壘，葉利奇拚到兩好三壞，把一顆紅中的速球轟到中外野牆外，滿貫全壘打！這一擊重創對手，驚險保住釀酒人的勝利，葉利奇繳出3安猛打賞與可怕的單場6打點。