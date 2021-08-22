154隻走私貓被火速安樂死，惹怒動保團體和愛貓人士，蔡英文總統午夜急發文承諾修法，仍難擋來自各界的怒火，臉書被留言灌爆，痛批為何要這麼快下手？「買疫苗就沒這麼快！」但也有網友力挺是「依法防疫」，兩派人馬在小英臉書論戰，砲聲不斷。

昨天是「國際流浪動物日」，卻成為154隻走私貓的斷魂日，讓許多動物團體、愛貓人士無法接受，紛紛在蔡英文臉書開砲，就連民進黨內都有異聲。

蔡英文昨天午夜在臉書和IG急發文，強調在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，「真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受」。她嚴厲譴責走私者並強調「我們務必要透過修法」，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

但網友並不領情，紛紛留言，「動保單位都在奔走搶救了，需要這麼快下手嗎？」「對走私貓咪安樂死的速度，讓人見識到政府如此高效率，比購買疫苗快上百倍！」

還有人批小英「就是假貓奴，當到總統打通電話先緩緩，周一召集相關單位研究法源，100多條生命就有轉機，一點都不難，…公部門的官僚也是再度不意外，不要再說你有養貓，丟臉」。

網友也拿出之前拜登愛犬過世，蔡英文急發哀悼推文來對比，大酸「或許，生命還是有貴賤的，拜登的狗就是貴，這些貓就是賤？」「防疫疏失走了這麼多人，也沒見你反應這麼快，某國總統的寵物走了馬上發文，高端炒股馬上發文，人民在你眼中真的這麼不值？」

網友們也力挺修法，「真的希望能修法的更細緻，不要再重演這樣的悲劇了。看到那些在籠子裡貓貓的照片，心裡真的好難受」。「法律也是人定的，更何況很多法條根本沒有與時俱進，只會說依法執行而非專案審視，真的有夠無言」。

但也有網友支持安樂死，「小貓是生命但走私進來無法確保身上有無不明病毒。為了保護國內更多生命，不得不做這樣的選擇。守住國門才能保障全國安全。」「我也很喜歡貓貓，也很捨不得這群貓貓。但這次防檢局沒有被摸頭、關切、執行搖擺，應該要鼓勵，而非檢討！」兩派意見你來我往，還在留言中互嗆，煙硝味不斷。