新黨今在凱道舉行28周年黨慶活動，成為疫情後首先上凱道抗議的政黨。新黨籍北市議員侯漢廷、李慶元及發言人陳麗玲等皆與會參加，新黨主席吳成典痛批，今年台灣是多災之年，而最大的災害就來自昏庸無道、威權獨裁的民進黨。

吳成典指出，新黨是小市民的代言人，當前台灣社會需要兩條路，「人民要活路」、「兩岸要出路」！前者要政府發現金紓困、人人有國際疫苗可以施打，後者則是兩岸必須和平溝通、談判，解決當下冰凍敵對的困境。

吳成典表示，人民要活路的解方，就是「下架民進黨」，而兩岸要出路的解方，就是兩岸秉持中國人認同，讓「新黨創新路」簽署兩岸和平協議、未來交付人民公投落實新黨曾提的「台灣方案」。

針對近期趙少康所倡議的「戰鬥藍」，吳成典表示，新黨從趙少康成立時期一路走來就是真正的戰鬥藍，未來也會展現戰力。吳成典強調，接下來罷免陳柏維和四大公投絕不缺席，其次要在體制內大鳴大放，全面進軍2022地方議會。

吳成典更說，台北市議會黨團成立後，監督市政更有力量，並提供待用餐為弱勢民眾發聲、新黨證明統派比獨派會做事，更關注人民生活。

吳成典透露，明年新黨將有「不得了的人」願代表新黨參選議員，現在先保密，新黨也歡迎所有認同新黨、有志從政為民服務的優秀青年投入新黨，參加明年選舉。