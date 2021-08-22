就算已經正式卸下美國男籃總教練職位，「高齡」72歲的馬刺總教練帕波維奇卻還沒打算退休！根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，帕波維奇今年還沒打算宣告退休，而是希望繼續執掌馬刺兵符1年，藉以追逐例行賽歷史最多勝場的偉大紀錄。

假如帕波維奇真的打算再戰1年，下個球季將是他帶領馬刺的第26個球季，巧合的是，目前他生涯累積例行賽1310勝，想要例行賽史上最多勝場紀錄保持人唐尼爾森的1335勝，他還需要26場例行賽勝利，以馬刺當前戰力來說有點拚。

帕波維奇從1996年開始擔任馬刺總教練，是美國4大職業運動(NBA、MLB、NFL、NHL)執教時間最長的教練，他帶領馬刺奪下5次總冠軍(1999、2003、2005、2007、2014年)，也曾3度獲選NBA年度最佳教練(2003、2012、2014年)。

不過光看馬刺下個球季的戰力，帕波維奇想拿超過26勝，恐怕具有一定的難度，因為他們不僅迪羅薩跳槽公牛，就連第六人米爾斯也去了籃網，整體陣容不僅年輕化，也缺乏大牌球星壓陣，就算帕波維奇領軍功力再強，能否打破紀錄仍很難講。