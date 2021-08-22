體育署副署長林哲宏（左）表示，選手們士氣高昂，盼能突破上一屆一銀一銅的成績，但他也說參與就是勝利。（陳麒全攝）

2020東京帕運中華台北代表團22日上午搭機赴日，中華台北代表團包括選手、教練及隊職員一共有32人同行出發，體育署副署長林哲宏表示，選手們士氣高昂，盼能突破上一屆一銀一銅的成績，但他也說參與就是勝利。

2020東京帕拉林匹克運動會因為新冠疫情影響，延期至今年8月24日至9月5日舉辦。4年一屆的帕運，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛事，也是選手們證明不輸常人實現夢想的舞台。

體育署副署長林哲宏隨團赴日，他在機場受訪時表示，台灣這次有10名選手參加6個運動種類，還有8名教練一同前往，整個代表團共38人。可以參與每4年舉辦一次的賽事，選手們都士氣高昂，上一屆的成績是一銀一銅，希望這次能突破以往成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安的出國參賽，也可以平平安安的回來。

曾在帕運拿下銀牌的柔道選手李凱琳指出，因為是第3次參賽帕運，很開心也很期待，先前得失心較重，這次參賽不讓自己壓力太大，在心理跟生理都已經調適好，希望能突破先前的成績，在場上享受比賽為台灣拿下獎牌，看到學弟楊勇緯在東京奧運拿下柔道男子60公斤量級銀牌，希望可以跟著他的腳步，讓全世界看見台灣的柔道。

2020年TT5級世界排名第1的程銘志表示，這是他第2次參加帕運桌球項目，出發前都依照教練的課表進行調整，目前操作、技巧等狀況都不錯，希望先晉級八強，再晉級四強，在一場一場慢慢打上去。

第1次參加帕運的游泳選手陳亮達說「終於等到今天了」，希望自己能享受比賽，突破自己的成績。

健力選手林亞璇表示，目前的狀況感覺還不錯，6月份才前往杜拜參賽，結束隔離後就投入訓練，雖然因為肩膀受傷而有復健，但狀況已經回到之前的水準，已經6次參賽，還是覺得很開心，但醫師提醒還是要多加注意。