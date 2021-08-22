在疫情下，線上教學成了可抵擋的趨勢。教育部結合大專校院師生與資源，運用「因材網」及視訊工具等相關數位資源，提供學生線上陪伴與學習，讓學生在暑假期間仍有線上學習機會，並引導他們自主學習。

教育部「科技輔助自主學習輔導團隊」為推廣培養學生自主學習能力，邀請東華大學、台北教育大學、台中教育大學及高雄師範大學聯合辦理「探索自主學習樂趣營」暑期線上營隊，課程設計以適合國小5至6年級學生的單元，領域涵蓋國語、英文、數學及自然。

教育部「適性教學全國推動教學團隊」由台中教育大學、中央大學、彰化師範大學及台灣師範大學辦理一系列暑期免費線上課程，包含國語文、數學、自然科學及英語文等四大領域，有適合國小中高年級的「閱讀可以這麼玩」、「找重點寫短詩，我是小文青」及與台北天文館合作的「天文探索」。

還有適合國中階段的「八重帶斬：算式與圖形」、「National Festivals V.S. Foreign Festivals」；適合高中階段「SDGs Introduction與永續發展目標的初次見面」、「News Reading 新聞怎麼讀」等同步課程。

此外，教育部「數位學伴輔導團隊」由數位學伴營運中心（輔仁大學）與各夥伴大學於暑假期間也開辦各式課程活動，以協助偏遠地區學生延續學習興趣並增進學習成就感，如輔仁大學以核心素養、英語故事創作及美術創作等多元課程，提供學生輕鬆學習內容。

教育部表示，相關團隊暑假期間服務超過2600名學生，今年暑期活動不因疫情而減少熱情。教育部也鼓勵家長陪伴孩子一同參與線上課程與活動，相關訊息可至教育部「線上教學便利包」(https：／／learning.nchu.cloud.edu.tw／onlinelearning)查詢。