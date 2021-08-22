一名家住雲林的徐姓男子，透過臉書認識一名國二年女學生，雙方在聊天室聊開後，徐男竟要求女學生自拍裸照傳送給他欣賞，女學生依照徐男指示拍下裸照傳給他，女學生事後擔心遭受威脅心神不寧，家長察覺其行為及交友狀況有異後發覺真相，立刻帶女兒報案提告，徐男坦承犯行，且解釋早已將女學生裸照早刪除，經法官查證屬實，但女方家長不願和解，台南地院判審理後盼徐1年6月徒刑，緩刑3年。

根據判決書記載，徐姓男子於民國107年間，透過社群網站臉書結識當時就讀國中二年級之A女，徐男明知A女為未滿18歲之少年，竟基於引誘少年製造猥褻行為之電子訊號之犯意，於107年9、10月間，接續透過臉書Messenger聊天要求A女提供個人裸露照片後，A女即使用手機拍攝自己裸照傳送徐男，總計拍攝5張。

女方家長事後見女兒行為有異，經查詢其交友狀況後得知後暴怒，立刻帶著女兒前往警局報案，經警方搜索後扣得電腦主機1台。法官事後查出，徐男已其猥褻行為之照片儲存於手機內，事後覺得後悔而將照片刪除，

法官審理後認為，考量兩人當時在交往中之男女朋友，並未違反A女之意願，且徐男犯後坦承犯行，頗具悔意，並表示願意與女方和解，但A女及父母並未到庭，併表示不願調解，導致調解終未能成立，責任並非歸咎給徐男。

法官認定，徐男明知A女年紀幼小，心智發育尚未健全，思慮亦欠成熟，竟引誘女方拍攝猥褻照片，戕害女方心健康暨潛移偏差之性觀念，致其未來健全人格之養成蒙受負面影響，但徐男引誘女方拍攝照片時，並未以強暴、脅迫或其他違反女方意願之方法，犯後坦承犯行，犯後態度良好，因此判決1 年內提供100 小時之義務勞務、接受法治教育2場次。