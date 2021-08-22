近日高雄一名女子抱怨，晚上下班時才會吹冷氣，但帳單卻高達3萬多元，事後台電到家查看看，發現因電器老舊導致電費飆漲，令她好奇究竟要如何節電，才能達到省電效果？貼文曝光後，有一名網友回應，他原本電費高達2萬4407元，後來加裝太陽能板儲能，再搭配時間電價方案及節電獎勵，8月電費大降至1462元，令不少人看了十分驚訝。

原PO日前於臉書社團《爆怨公社》指出，收到6、7月的電費帳單，用電度6868度，應繳金額高達3萬5307元，令她忍不住質疑「是電費漲價嗎？」她進一步透露，和朋友3人同住，工作都是業務，因此晚上才會回家吹冷氣，且屋內的照明全使用LED，冷氣也是中央空調，認為並沒有吃電的設備。不過台電實際到府查看，卻發現屋內冷氣已使用27年，建議更換高效能電氣，有助於節電。

貼文曝光後，引發熱烈討論，留言中一名網友曬出自家帳單明細表，並自豪表示「請叫我省電達人」。根據他分享的帳單中顯示，6、7月的用電度為4753度，應繳電費為2萬4407元；但8月的用電度竟驟減至1761度，電費僅1462元，令不少人看了紛紛敲碗省電方式。

網友分享自電費明細，令不少網友看了十分驚呆。（圖／翻攝自爆怨公社）

該名網友說明，徹底了解台電的收費方式後，再搭配節能設備，「省電就不是件困難事」，他進一步說，他在家中頂樓裝設太陽能板儲能，白天的用電全部依靠太陽能，順便將電力儲存起來，晚上靠其發電，若儲存的電不夠用，再使用台電的時間電價方案及節電獎勵，因此半夜每度計價只要1元，就可達到省電有感。