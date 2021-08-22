今日（22日）除了是一年一度的農曆7月15日中元節，更是佛歡喜日、阿彌陀佛殊勝日，命理專家雨揚老師在臉書粉絲團分析，普渡拜拜的5大步驟，以及最強補財庫的3個祕法，只要拜對了，強大好運自然加倍來，因中元節也是最強補財庫日，會影響下半年運勢，老師表示，誠心祈求可獲得好兄弟的保佑。

▍1.普渡日期可任選

不少人好奇普渡日期到底該怎麼選，有些人提前，有些人則延後？對此，雨揚老師表示，其實只要在農曆7月中任選1天皆可，挑定日期後，記得在祭拜當天未時(下午1至3點)過後開始拜，並在下午5點半前準備收尾即可。

▍2.祭拜順序要注意

雨揚老師建議，普渡地點應設在住家門口的「室外」，例如：頂樓露台、前陽台，但不要設置在後陽台。當日祭拜順序應先向家中神明、祖先行禮，後再普渡，在拜完後，可將供品分送給身邊的人。

▍3.祭拜供品數目挑選

在選擇水果時，祭拜數目須為奇數3或5顆，可拜蘋果、蓮霧、奇異果、橘子、櫻桃、哈密瓜，不能拜香蕉、李子、梨子、鳳梨、釋迦、芭樂、番茄、成串水果。另外，雨揚老師表示，必準備的有3杯茶或酒，供品皆須插1炷香，包括金紙，若用紙箱裝供品，需把箱子打開插香，而香要前後3柱，結束後擲茭，看到1聖茭即可。最後，可準備已盛裝水的臉盆加毛巾，供好兄弟清洗用。

▍4.拜拜時虔誠說明目的

可先請普渡公來作主，讓好兄弟更有秩序，都吃得到供品，在拜拜時，可虔誠說明目的，「今日中元普渡，特準備供品，誠心誠意來供養佈施各位好兄弟，請四方兄弟姐妹笑納，離苦得樂，終得解脫！」

▍5.普渡不用緊張也不能隨便

普渡時一定要心存善念，插香後供品不能移動，同時當天記得不要打小孩、吵架或嬉鬧，本身若吃素，可拜素食，吃葷食可拜三牲（三淨肉），雨揚老師表示，「未成佛道，先成善緣，冤親債主變冤親功德主。」

【中元節最強補財庫3大祕法】

▍1.吉祥數字168紅包開運

先簡單清洗錢幣，準備吉祥數字1、6、8的錢幣放紅包袋，點香將紅包袋過煙繞3圈，默念自己姓名與具體願望，同時念黃財神心咒「嗡，臧巴拉，札楞札耶，梭哈。」最後放入衣櫃、化妝櫃、收銀機或聚寶盆。

▍2.到財神廟拜拜、點財神燈，或家裡自己點財神酥油燈。

▍3.拜地基主

雨揚老師表示，特別是經營店面、開工廠、公司的人必拜，可點燈、點香跟地基主溝通，供品放2雙筷子、2碗蘿蔔湯以及金紙祭拜。