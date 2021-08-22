自從上季結束後，拓荒者明星後衛利拉德打算離隊的謠言從未停過，身為利拉德的後場搭檔，剛接下NBA球員工會主席「大位」的麥科倫，22日在《ESPN》權威記者沃洛納斯基的節目中堅決否認這種說法，強調利拉德不會離開，更想在波特蘭奪冠。

「根據我所聽到與看到的，我認為利拉德的目標還是總冠軍，而且他想替波特蘭這座城市奪冠，」麥科倫說，「我們甚至已經討論過冠軍遊行的路線，也一起分享過假如奪冠的話會有什麼感覺，總冠軍就是我們的目標，我們討論過很多次。」

只是拓荒者似乎沒把利拉德呼籲補強的話放在心裡，因為他們在今年休兵期，除了跟鮑威爾完成5年9000萬美元的續約，且找來畢勒普斯擔任總教練，幾乎沒有其他補強動作，利拉德也曾公開說過自己失望心情，且暗示走人並非不可能。

不過麥科倫仍然堅持自己的說法，「利拉德就是那種人，如果他想到什麼，或感覺到什麼，他會直接講出來，如果有人用他的名義講了什麼，卻不是真正的事實，他也會馬上公開糾正。我非常清楚他的狀態，他仍把所有心思放在拓荒者，也會全力以赴。」