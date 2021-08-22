美國地質調查所（USGS）今天表示，南大西洋的英國海外領土南桑威奇群島（South Sandwich Islands）地區發生規模6.9地震。

美國地質調查所表示，這起地震的震源深度為10公里。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震過後並沒有海嘯警報。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100822