南大西洋南桑威奇群島6.9地震 未發布海嘯警報 10:372021/08/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）今天表示，南大西洋的英國海外領土南桑威奇群島（South Sandwich Islands）地區發生規模6.9地震。 美國地質調查所表示，這起地震的震源深度為10公里。 美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震過後並沒有海嘯警報。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100822 南大西洋發生規模7.5地震 無海嘯警報 太平洋島國萬那杜發生規模6.8強震 發布海嘯警報 #海嘯警報 #地震 #南桑威 #南大西洋 #群島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奧麥斯恐生成一路向西 侵台機率曝光 午後強降雨連轟6天 08:192021/08/15 生活 屏東南州驚傳民眾跌落水溝下落不明 警消至今未尋獲 20:332021/08/07 社會 菲律賓民答那峨島規模7.2強震 美國發布海嘯警報 04:342021/08/12 國際 萬那杜附近海域規模6.8地震 海嘯警報解除 22:102021/08/18 國際 海地7.2強震畫面曝光 房屋倒塌、煙霧瀰漫如戰爭現場 22:572021/08/14 國際 花蓮震央災情曝光 飲料甩出貨架滿地滾 民眾嚇到拔腿就跑 21:002021/08/06 生活 《集中市場》外資連2買110億元 反攻須帶量穩季線 15:422021/08/12 財經 熱帶氣旋警報發布 新颱風可能路徑曝光 8月下旬連著來 16:532021/08/10 生活 NBA》「南灣魂」哈斯勒姆續戰 待熱火19季成歷史第5人 14:262021/08/12 體育 南投警方連日開槍 捉山老鼠、逮通緝犯 20:052021/08/17 社會 不斷更新》國家級警報響！嘉義縣大雷雨 10縣市豪大雨炸到晚上 15:162021/08/16 生活 國際熱門新聞 阿富汗人接連遭清算 2個塔利班浮現 - 國際 秒打臉 拜登辯阿富汗撤軍理由 國防部都搖頭 - 國際 賓拉登當年禁止暗殺拜登 「他將帶領美國走入危機」 - 國際 美撤僑阿富汗雪上加霜 IS恐攻擊喀布爾機場 - 國際 日媒：為防台海局勢有變 日本須規劃如何撤僑 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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