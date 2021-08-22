823砲戰紀念日將至，國民黨主席選舉戰況升溫，尋求連任的黨主席江啟臣，今穿上海龍蛙兵T恤，親赴金門紀念八二三砲戰，比前新北市長朱立倫提前一天到，但兩人王不見王，較勁意味濃。江啟臣強調，823是大家的日子，沒有誰先到的問題，一起去都歡迎。

江啟臣表示，金門是他服役的地方，加上明天是823砲戰紀念日，必須藉由這個日子，理解到和平的可貴。中華民國能夠有今天，當年這場戰役是非常關鍵的一戰。

江啟臣指出，過去與金門縣長楊鎮浯，在立法院是同事，有革命情感的好兄弟，也因為明日他在台北還有行程，之前和他們討論金門的行程，認為周日去金門也滿適合的。

江啟臣表示，823是所有台澎金馬人民都該記住的日子，「不是我江啟臣的，也不是某某人的」，因此沒有誰先到或誰先佈局的問題，當然要一起去都歡迎。

對於日前聲稱若選上黨魁，2022會義不容辭出征，江啟臣指出，當有一定的初選制度，只要他連任馬上會成立2022選舉對策平台，評估每個地方不同的選戰環境，對於不同的地方、選情，有不同的策略安排。

江啟臣強調，作為國民黨黨主席，在黨能勝選狀況下，當然不能排除任何可能，因此只要團隊有需要，黨有需要的話，在經過整體評估下，自己將全力配合，但選戰環境還在變化，現在仍言之過早。