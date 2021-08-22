南投一名張姓婦人2018年12月某日上午7時許，騎機車上班途中行經南投市千秋路時，突然失控撞上交通號誌自摔身亡，事後家屬重回事故現場，發現是路面嚴重不平整，導致母親自摔枉送命，但南投縣政府卻堅稱，是死者在右彎處超車不慎失控，否認是路面破損造成，後經家屬追查2015年Google街景圖申請國賠，台中高分院調查後，認定南投縣府道路管理確有嚴重疏失，最終判定應賠償死者家屬共552萬餘元。

據了解，死者的張姓大兒子提出2015年Google街景圖指出，母親自摔處的路面，2018年高低差2公分，長度190公分，最寬處15公分，直到事發後才重鋪路面，顯示南投縣府3年來未善盡修繕之責，導致母親輾到坑洞摔車死亡，因而請求國家賠償死者丈夫與3名兒子共875萬元。

南投縣府則稱，事故主因是陳婦超車不慎自摔，與路面破損無關；警方調查報告表也認定「路面無缺陷」。但南投地院勘驗路口監視器，認為婦人行駛狀況正常，卻突然在案發處摔車倒地，加上近10公尺的刮地痕跡起點就在路面破損處附近，不太可能是超車自摔所致，且據目擊者證稱，當時周圍沒有其他車輛，死者雖然想從左側超車，後來改往右側超車，但感覺她「彈了一下」就重心不穩摔倒，並未與任何車輛發生碰撞。

法官衡量監視器畫面與目擊證人說法，認定張婦死因與道路狀況缺乏管理有關，因此判定南投縣府賠償640萬餘元，上訴後因婦人的丈夫今年6月過世，扣除相關扶養費後，台中高分院判決賠償死者3名兒子各140萬4667元，加上賠償死者丈夫的金額，共552萬餘元，南投縣府可上訴。