在823炮戰63周年的前夕，競選連任的國民黨主席江啟臣今天上午跨海到金門，首站即在楊鎮浯縣長的陪同下前往太武山公墓和昔日服役的溪邊基地忠烈祠向陣、公亡將士獻花致敬。

江啓臣穿上海龍衫走訪古寧頭和平紀念公園，並敲響炮彈片鑄造的和平鐘。（圖/李金生攝）

江啓臣穿上海龍衫走訪古寧頭和平紀念公園，並敲響炮彈片鑄造的和平鐘。（圖/李金生攝）

江啟臣表示，823炮戰國軍浴血奮戰，才有今天台灣的安定繁榮，對每一位國人來說，都是一個緬懷英烈犧牲、奉獻的重要日子，「如果朱立倫今天也能一起來就更好，大家也很歡迎 !」

江啟臣今天率先到金門，而角逐黨主席的主要對手朱立倫明天也會來到，2人此舉被解讀為搶823的話語權，意在爭取黃復興黨部的支持。

江啟臣在1994年大學畢業後入伍，在金門加入國軍最精銳的「海龍蛙兵」，至今他仍難忘當年「台海危機」袍澤弟兄枕戈待旦，寫好遺書準備與陣地共存亡的往事。

他上午也赴古寧頭和平紀念園區，敲響馬英九總統任內豎立的和平鐘，並拜會金門縣議長洪允典和縣議會國民黨團書記長歐陽儀雄，下午也將在金城鎮公所與黨代表和黨員幹部，就地方黨務應興應革事項溝通。