陸軍副司令賀政中將服役於陸軍564旅的上尉兒子，昨(20日)凌晨與友人在高雄鳳山某餐廳聚餐後，疑似酒醉情緒失控，在中利街與中泰街口附近四處咆哮，員警獲報前往處理時，賀員聲稱自己被不明人士毆傷，但警方問其是否要就醫時，賀員卻口出三字經及辱罵員警，員警屢勸不聽，立刻來一記大外割將其壓制在地，場面相當狼狽，並依公然污辱及妨害公務罪嫌移送法辦，也意外讓自己父親無端受累。

根據鳳山分局調查，忠孝所於21日01時許接獲民眾報案鳳山區中泰街有妨害安寧事件，經線上巡邏員警到場查看，發現現場一名賀姓男子(31歲)走路不穩，始上前關切。員警發現賀男渾身酒味，且現場查證身分時，賀男因酒醉對員警大聲叫囂，並聲稱其有受傷，隨後對現場執勤員警出口辱罵三字經，警方立即將賀男逮捕並宣讀權利後帶返所偵辦。

陸軍副司令賀政上尉子酒後失控以三字經辱警畫面曝光，遭員警大外割狼狽壓制在地。(讀者提供/戴志揚翻攝)

根據畫面顯示，賀員未戴口罩在馬路上走路不穩，見到警方關心，一開始還平穩地問「我可以坐著嗎？」員警擔心他會跌倒，還好意上前攙扶，但賀員卻宣稱自己被不明人士打，然後大聲質問員警，「你要不要去錄那個打我的人？長官我有受傷！」，員警當時還反問，「你要不要驗傷？」

未料賀員突然情緒失控，隨即隊員警大罵一連串三字經，讓原本態度溫和的員警，立刻進行蒐證制止，驚不聽勸阻後將賀員壓制在地。

經了解，賀男係與朋友餐敘後至案發現場聊天，疑似因音量過大影響到附近居民作息，故民眾報案通知警方到場。賀男經警方帶返所後，警方通知救護人員到場查看，經檢視無明顯傷勢後，全案依妨礙公務與公然侮辱罪嫌，將賀男移送偵辦。

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鳳山分局呼籲，民眾飲酒應量力而為，並以不影響他人為原則，約束自身行為，避免酒後失序而後悔莫及。

陸軍第八軍團指揮部今（22）日表示，所屬裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案刻由檢警偵辦中。

第八軍團指出，對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲；另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。