塔利班奪權阿富汗後,領導層宣布「大赦」,呼籲前政府官員、婦女回歸正常生活,不過各地仍不斷傳出記者、軍警、曾幫助外國人的阿富汗人及其家屬遭到清算的消息,婦女也無辜喪命,「外交政策」中東專欄作家沃拉(Anchal Vohra)指出,「兩個塔利班正在爭奪阿富汗」,年輕世代戰士與領導層的鴻溝愈來愈大。

塔利班奪下阿富汗,高層強調不會進行報復。

沃拉18日在美國刊物「外交政策」(Foreign Policy)撰文指出,自從塔利班奪下阿富汗後,高層就試圖傳遞與往日不同的形象,包括下令要求塔利班戰士克制行動、安撫阿富汗民眾,他們宣布全國「大赦令」,呼籲前政府官員、記者、女性重返工作崗位,甚至和少數族群溝通,安撫他們的疑慮。

沃拉指出,塔利班高層明顯想要將自己營造成和善、改革者的形象,以在阿富汗民眾心中獲得合法性、以及爭取國際社會的認可。雖然高層意圖明顯,但是目前已經進駐阿富汗各地進行管理的一般塔利班成員是否也是這麼想,仍不得而知,外界更不知道塔利班內部的緊張局勢將要如何解決,她認為塔利班領導層及一般戰士之間的鴻溝從未像現在如此之大。

塔利班主要發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)17日在記者會上表示,塔利班將會尊重女權,並且原諒反抗人士。(圖/美聯社)

塔利班主要發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)曾在記者會上承諾塔利班不會進行報復,女性的權益也會在伊斯蘭律法的框架下獲得保障,不過許多阿富汗人及專家認為這套說詞不過是公關策略,也有人質疑塔利班領導層是否會比他們的地面戰士更願意讓步,尤其愈來愈多報導指出塔利班戰士對示威者開槍。

一名在南部重鎮大城坎達哈(Kandahar)的匿名塔利班戰士透露,塔利班永遠不會進行選舉,「選舉沒用」,「過去20年我們舉行了選舉,但什麼事都沒達成,我們有自己的方法。」

不過塔利班發言人夏亨(Suhail Shaheen)反駁這項言論,「我們對所有想法持開放態度。」

美國中央情報局(CIA)前南亞反恐部門首長倫登(Douglas London)指出,塔利班已經變得「非常了解媒體」,可能會促使他們不再公開進行種族滅絕,但是沒有跡象顯示塔利班不會持續不尊重基本人權、暗中支持恐怖組織,他認為塔利班將持續以宗教名義壓迫女性、限制民眾接觸西方文化、抑制民主,「他們不會限制恐怖組織,只會要求他們低調行動。」

塔利班各層級代表在與「外交政策」的訪問中都強調他們計畫復興威權政體,不過行事會比較溫和,有些人認為可能會比伊朗或沙烏地阿拉伯更嚴格,但確實已經比塔利班90年代末期治理時更加溫和了。

塔利班領導層目前正在商討要賦予民眾多大的自由,他們的目的是要讓外國異議人士閉嘴,同時又不會傷到自己的強硬基本盤。

高級塔利班領導人阿加(Sayed Akbar Agha)之子哈比比.阿加(Habib Agha)表示,女孩仍能去上學,甚至讀大學,「她們能成為醫生,因為婦女需要女醫生,但我想她們仍難以成為記者或律師。」

他說女性只要能用頭巾遮住頭髮,法律不會強制她們戴面紗,但是娛樂節目仍可能被停播,「因為會影響年輕人學習,讓他們分心,同時也是浪費成年人的時間」;此外在勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)監督下,民眾仍有空間聽一些「好音樂」。

哈比比.阿加也坦承塔利班在南部處決了一些人,但強調這些人都是「小偷」,他也證實塔利班「挨家挨戶」尋找目標,但是只針對「藏匿武器、或是持有車輛等國家資產的人」進行搜索。

巴基斯坦資深作家拉希德(Ahmed Rashid )認為,塔利班將會盡力融入國際社會以獲得認可,不過只會在口頭上尊重女權,才剛從阿富汗監獄獲釋、以及那些曾被關在關達那摩灣(Guantanamo Bay )、和西方有過節的狂熱份子將會採取非常強硬的立場,此外,這次收復失土的主力為年輕世代的塔利班戰士,拉希德說年輕世代也會提出要求,並且避免向西方自由主義及現代主義妥協。