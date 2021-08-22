香港名模蔣怡擁有亮麗外型和健康膚色，加上一雙逆天大長腿，讓她出道後就受到高度關注，不僅和周星馳一起拍廣告，還與吳彥祖、言承旭、吳何潤東、黃曉明等男神合作過，不過2013年她和珠寶設計師翁狄森結婚後，就鮮少出現在螢光幕前，如今44歲的她仍保養得宜，外貌和身材都沒有太大變化。

模特兒出身的蔣怡，曾和吳彥祖合作《新紮師妹2》、《新警察故事》等電影，2005年來台發展，在《天使情人》、《籃球火》、《泡沫之夏》等偶像劇，都能看到她的身影，並和明道、羅志祥、言承旭、吳尊、何潤東、黃曉明等男星合作過，堪稱男神收割機。

蔣怡從名模轉變成藍帶廚娘，44歲看不出年紀。(圖／翻攝自蔣怡臉書)

蔣怡身材依舊火辣。(圖／翻攝自蔣怡臉書)

不過，2013年她和交往超過12年的珠寶商、設計師男友翁狄森結婚，就鮮少出面在幕前，婚後她對做菜產生濃厚興趣，還去上課當廚師，更遠赴倫敦藍帶廚藝學院修讀西餐和甜品，並以第一名優異成績畢業，除了西餐外，前年她也到中華廚藝學院學習中華料理。

而從她的社群看來，她常分享自己用心做出的料理，看起來都相當美味，而44歲的她，雖育有一子一女，但歲月似乎沒在她身上留下痕跡，保養得宜的她皮膚緊緻無瑕疵，身材更是一樣火辣，讓人看了稱羨不已。