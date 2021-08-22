農曆七月，中元普渡是台灣民間習俗，隱含追思祭祖及樂善好施的雙重意義，而美國在台協會也入境隨俗，每年都會設桌祭拜，有網友發現，今年他們除了「美金紙錢」外，還祭出「AIT牌啤酒」擺起罐頭山，網友直呼專業，更好奇表示「這款酒在哪裡才買的到？」

美國在台協會今(22)天在臉書發文，貼出今年普渡的活動照片，表示他們與台灣的民眾一樣，也舉辦了（維持社交距離的）中元普渡大拜拜，而這也是孫曉雅處長與柯傑民副處長第一次同時參與台灣的民間習俗。

AIT拿出特製啤酒祭拜，網友紛紛敲碗想買。(圖翻攝自美國在台協會臉書) ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障

畫面中，AIT除了準備了過去討論度一直都相當高的「美金紙錢」，今年還拿出特製的「美國愛台協會」包裝的聯名啤酒，並排成罐頭山，擺出滿滿好幾桌的祭品祭拜，更有準備「普渡祝禱文」，讓網友驚呼實在是太專業了！

AIT的貼文引來網友朝聖，紛紛留言表示「還有祝禱文，比一般台灣人還要正式，大讚」、「有夠『剛乎』」、「世界最強勢金紙」、「擺桌有專業」、「感動也感謝入境隨俗溶入台灣人的文化」、「太可愛了」、「真的很講究」、「這個酒是跟台灣廠商合作出的，外面買不到」。

AIT普渡祝禱文，網友直呼專業。(圖翻攝自美國在台協會臉書)

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