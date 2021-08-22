154隻走私貓遭處死蔡英文喊修法 蘇貞昌表痛心：將檢討更符合人道做法

行政院長蘇貞昌今（22）日南下高雄參加高雄願景館啟動儀式，對於農委會迅速撲殺154隻走私名貴貓引發爭議一事，蘇揆說像他這樣的愛狗人士也非常痛心不捨，蘇並以10多年前不肖人士從中國進口病毒豬導致台灣撲殺400萬隻為例，指幾乎全世界都是用同樣的處理方式，因為防疫太重要，蘇強調，日後會檢討更符合人道的做法。

針對154隻走私喵星人幾乎在24小時內被農委會處以安樂死，蘇貞昌今在高雄表示，此做法是基於防疫需要所做的非常不得已的處理，像他這樣的愛狗人士也非常痛心不捨，但是全世界絕大多數的國家都是用這樣的處理方法，因為防疫實在太重要了。

蘇揆並以10多年前台灣發生的豬隻口蹄疫事件為例，指當時就是有不肖人士從中國進口有病毒的宰豬，到最後整個養豬產業破產，撲殺了台灣近400萬頭的豬；蘇說，如果有看電影「伊波拉病毒」就可以看到很可愛的背後，有時候有非常危險的病毒，甚至會傷害到人，所以最譴責的應該是為了自己的暴利，不顧貓咪或狗其他動物生命的走私者，讓整個防疫產生最大破口。

對於總統說要撲殺走私動物要更有人道制度，未來的修法方向，蘇揆表示，在不得已的處理之後，政院日後會檢討如何更符合人道，以及在防疫最高要求下做到更好。